Nitelikli Araştırmacılar Türk Üniversitelerine Başvuruyor

YÖK’ÜN GİRİŞİMLERİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), nitelikli araştırmacıların üniversitelere kazandırılması amacıyla başlattığı çalışmalar netice vermeye başladı. Dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından olan Harvard, Oxford, Texas, Michigan State gibi 65 kuruluştan 192 araştırmacı, Türkiye’deki üniversitelerde çalışma fırsatı için başvuruda bulundu.

ULUSLARARASI BAŞVURULARDA ARTIŞ

Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası bilim camiasında daha fazla yer edinme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. YÖK’ün yaptığı bu çalışmalar, nitelikli araştırmacıların ülkeye kazandırılması sürecini hızlandıracak.