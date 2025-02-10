Nokia CEO Değişikliği: Hotard Göreve Geliyor

NUKAYIN CEO’SU DEĞİŞİYOR

Finlandiya merkezli Nokia, CEO’su Pekka Lundmark’ın istifa edeceğini ve yerine Justin Hotard’ın atanacağını açıkladı. Hotard, 1 Nisan’da göreve başlayacak ve şu anda Intel’de Veri Merkezi ve Yapay Zeka Grubuna liderlik yapıyor.

UZMANLIK ALANLARI GÖZ ÖNÜNDE

Nokia’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sari Baldauf, yeni CEO Hotard hakkında, “Nokia’nın gelecekteki büyümesi için kritik öneme sahip yapay zeka ve veri merkezi pazarlarında engin uzmanlığının yanı sıra teknoloji şirketlerinde büyümeyi hızlandırma konusunda güçlü bir geçmişe sahip” ifadelerini kullandı.