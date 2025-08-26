Norad, Alaska’da Rus Uçağına Müdahale Etti

KUZEY AMERİKA’DA RUS CASUS UÇAĞINA MÜDAHALE

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska’nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde (ADIZ) operasyon yürüten Rusya’ya ait IL-20 “COOT” tipi casus uçağına müdahale etti. Açıklamada, önleme operasyonu sırasında bir adet E-3 AWACS, iki F-16 savaş uçağı ve iki KC-135 tanker uçağının görev aldığı ifade edildi.

NORAD’ın açıklamasına göre, Rus uçağı ABD veya Kanada’nın egemen hava sahasına girmedi ve uluslararası hava sahasında kaldı. Bu tür faaliyetlerin bölgede düzenli olarak meydana geldiği ve doğrudan bir tehdit olarak değerlendirilmeyip vurgulandığı belirtildi.

ARTAN SIKLIĞA DİKKAT

CBS News’in aktardığına göre, bu müdahale, son bir haftada Alaska çevresinde gerçekleşen üçüncü Rus askeri uçak müdahalesi oldu. Bu artan sıklık, özellikle Kuzey Kutbu etrafındaki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dikkat çekiyor.

NORAD: HAZIRIZ

NORAD yetkilileri, Kuzey Amerika’nın güvenliğini sağlamaya yönelik çok katmanlı bir savunma sistemi kullandıklarını ve her türlü senaryo için müdahale seçeneklerinin hazır olduğunu ifade etti.