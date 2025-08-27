Norveç Varlık Fonu, Gazze’deki İhlalleri Takip Ediyor

NORVEÇ VARLIK FONU’NUN YATIRIM ÇEKİMİ

Norveç Varlık Fonu, dünyanın en büyük varlık fonu olma özelliğini taşırken, ABD’li inşaat ekipmanları firması Caterpillar ile birlikte beş İsrailli banka grubuna, Gazze’deki hak ihlalleri nedeniyle yatırımını çektiğini duyurdu. Bu karar, savaş ve çatışma ortamında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi riskinin kabul edilemez bulunmasıyla alındı.

YATIRIM TRENDLERİ VE HAK İHLALLERİ

Fondan yapılan açıklamaya göre, yatırım çekilen beş banka Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings olarak belirlendi. Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen bu fon, bahsedilen grupların “savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez” olduğu gerekçesiyle listeden çıkarıldığını bildirdi.