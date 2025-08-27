Ekonomi

Norveç Varlık Fonu Yatırımları Çekiyor

DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK VARLIK FONU HAREKETE GEÇTİ

Norveç Varlık Fonu, dünyanın en büyük varlık fonu olarak, Gazze’deki hak ihlalleri nedeniyle ABD’li inşaat ekipmanları şirketi Caterpillar ile beş İsrailli banka grubuna karşı yatırımını çekme kararı aldığını açıkladı. Bu karar, belirtilen şirketlerin savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez bulunması üzerine verildi.

YATIRIMI ÇEKİLEN BANKALAR BELİRLENDİ

Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen bu fonun yaptığı açıklamada, yatırımı çekilen beş banka grubu arasında Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings yer alıyor. Açıklamada, bu altı grubun “savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

