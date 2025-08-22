Nsu’nun Tek Hayatta Kalan Üyesi Tahliye Mi?

BEATE ZSCHAEPE’YE TEPKİ ÇEKEN PROGRAM KABULÜ

Almanya’da 8’i Türk olmak üzere 10 kişinin katilini barındıran Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi olan Beate Zschaepe’nin aşırı sağcılıktan çıkış programı ‘Exit’e kabul edilmesi büyük tepkilere yol açtı. Alman basınında yer alan bilgilere göre, Zschaepe’nin, Neonazi yapılanmalardan ayrılmak isteyen aşırı sağcı bireylerin kabul edildiği bu programa katılmasının, erken tahliye olma olasılığını gündeme getirdiği belirtildi. NSU örgütü tarafından yitirilen akrabalarının aileleri, medyada çıkan bu informasiye karşı büyük bir tepki gösterdi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

NSU örgütü tarafından katledilen kurbanların yakınlarından oluşan bir grup, çevrim içi platform Campact aracılığıyla bir imza kampanyası başlattı. Mağdur aileleri, devlet yetkililerinin kendilerini bilgilendirmediğini ve Zschaepe’nin katılımını yalnızca medya vasıtasıyla öğrendiklerini ifade ederek bu duruma karşı çıktılar. Mağdurların yakınları, ‘Exit’ programının, yıllardır soruşturmaları kasıtlı olarak engelleyen hüküm giyen NSU teröristlerine değil, güvenilir kişilere yardım etmesi gerektiğini savunuyor.

NSU’NUN TARİHÇESİ VE ETKİLERİ

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında, 8’i Türk olmak üzere toplam 10 bireyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütünün varlığı ile bu cinayetler, 4 Kasım 2011’de tesadüfen keşfedildi. Neonazi terör örgütünün uzun bir süre boyunca Alman güvenlik birimleri tarafından tespit edilememesi, üye olanların bazı istihbarat muhbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkması, Almanya’da geniş kapsamlı tartışma ve endişelere neden oldu. Ayrıca, aşırı sağcı gruplara ait belgelerin, 4 Kasım 2011’den sonraki günlerde imha edilmesi de büyük kuşkular doğurdu.

YARGI SÜRECİ VE KARARLAR

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 2013 yılında başlayan NSU davasında, karar 11 Temmuz 2018’de duyuruldu. Baş sanık Beate Zschaepe, “ömür boyu” hapsi ile cezalandırıldı, örgüte yardım eden 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi.