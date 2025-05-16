Nüfusu 5 Bin Olan Yerler, Belediye Kuracak

AK PARTİ’DEN YENİ DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ

AK Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili yeni düzenlemeler içeren bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Teklif, 35 maddeden oluşuyor.

RÜTBE SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK YETKİSİ

Teklife göre, kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında bir eksiklik ya da fazlalık olması durumunda, ihtiyaçların karşılanabilmesi için Cumhurbaşkanına rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisi veriliyor. Örneğin, yarbaylık süresini doldurma aşamasındaki bir subay, bu süreyi tamamlamadan albaylığa terfi ettirilebilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı, teğmen ve albay rütbesinde bulunan subaylardan uygun görülenlere ayırma kararı verebilecek ve bu subaylar hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanacak.

YENİ İSKAN DÜZENLEMESİ

Teklifte ayrıca yeni iskan düzenlemesi de bulunduğu belirtiliyor. Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilmesi sağlanırken, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin ise köyle değiştirilmesi öngörülüyor. Düzenlemede, üniversitelerde sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı için de bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre, yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosunun yüzde 2’sini geçemiyor. Ayrıca, afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisi yapılması amacıyla sendika, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi afet desteği sağlanması hedefleniyor.

YENİ BELEDİYELERİN KURULMASI

Yeni iskan düzenlemesine göre, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında Yüce Divan yargılamalarının 3 ay içinde tamamlanmasını sağlayacak. Eğer yargılama bu süre içinde tamamlanamazsa, ilave 3 aylık süre içinde kesin olarak sonuçlandırılacak.

CUMHURBAŞKANI’nın AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı, belediyeler için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu daha önce belirtmişti.