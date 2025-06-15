Nükleer Düzenleme Kurumu Radyasyon Açıklaması Yaptı

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU RAPORU

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan raporda, “14/6/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir.” ifadesine yer verildi. Türkiye genelinde 239 istasyon aracılığıyla Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) ile havadaki radyasyon seviyeleri sürekli bir şekilde ölçülüyor ve bu veriler anlık olarak Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesindeki merkeze aktarılıyor.

Raporda, “İsrail’in İran’a yönelik olarak gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları kapsamında; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın resmi kanallarından yayımladığı bilgilere göre İran’ın 13/6/2025 tarihi saat 09:29 (TSİ) itibarıyla tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediği ifade edilmiştir.” ifadeleri öne çıkıyor. UAEA’nın bu bölgeyi yakından takip ettiği ve denetçilerle, İran Düzenleyici Kurumu ile iletişim halinde bulunduğu aktarılıyor.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ’NİN DURUMU

13/6/2025 tarihi saat 09:30 (TSİ) itibarıyla Busehr Nükleer Santrali, Isfahan Nükleer Tesisi ve Fordow Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin saldırılardan etkilenmediği vurgulanıyor. Ayrıca, 13/6/2025 tarihi saat 23:50 (TSİ) itibarıyla UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından yapılan açıklamada; saldırılarda sadece Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin zarar gördüğü ve bu tesisin yalnızca yer üstündeki kısmının imha edildiği belirtildi. Radyasyon seviyesinin Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi sahasının dış kısmında değişmediği, bu sebeple nüfus veya çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etki olmadığı ifade ediliyor. UAEA’nın durumu 7/24 esasına göre takip ettiği kaydedildi.

Türkiye genelinde 239 istasyondan oluşan Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) ile havadaki radyasyon seviyeleri sürekli bir biçimde izleniyor ve veriler anlık olarak Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesindeki merkeze aktarılıyor. 14/6/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değil.