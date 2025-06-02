Numan Kurtulmuş’tan Siyasi Partilere Ziyaret

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, DEM PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis’te ziyaret etti. Bu görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de katıldı ve görüşme 50 dakika kadar sürdü.

VERİMLİ BİR İSTİŞARE GERÇEKLEŞTİ

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Kurtulmuş, farklı siyasi partilere düzenledikleri ziyaretler çerçevesinde DEM Parti Grubu ile verimli ve yapıcı bir istişare gerçekleştirdiklerini aktardı. Görüşmede, Türkiye’nin terör belasından arındırılması, toplumsal birlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesi, demokratik standartların yükseltilmesi ve TBMM’nin bu konudaki sorumlulukları üzerinde duruldu. Kurtulmuş, “İmralı’dan gelen açıklama ve örgütün silah bırakabileceğine dair ifadeler, meselenin TBMM çatısı altında ele alınabileceğini gösteriyor. Tüm siyasi partilerden beklentimiz, yapıcı bir dille bu sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sunmalarıdır. Önümüzde tarihi bir fırsat var; bu dönemin Türkiye için yeni bir başlangıç olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KOMİSYON KURULACAK

Meclis’te sürecin yönetilmesi için bir komisyon kurulması planlandığını bildiren Kurtulmuş, bu komisyonun yapısı ve çalışma esaslarına dair titiz bir hazırlığın yapılacağını vurguladı. MHP, CHP, DEM Parti ve ilerleyen saatlerde İYİ Parti ile diğer siyasi partilere de ziyaretler düzenleyeceklerini ifade eden Kurtulmuş, bu buluşmaların çözüm sürecine dair fikir alışverişi için bir zemin oluşturduğunu belirtti. Basın mensuplarının “Komisyon için bir takvim belirlendi mi?” sorusuna karşılık olarak ise, “Şimdilik yalnızca genel çerçeveyi konuştuk, fikir teatisinde bulunduk” yanıtını verdi.

HA TIMOĞULLARI: PARLAMENTO SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

DEMP Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Yarın yapılacak TBMM Başkanlığı seçiminde Kurtulmuş’un yeniden seçileceğini düşündüklerini belirten Hatimoğulları, içinde bulunulan dönemin Meclis’e önemli sorumluluklar yüklediğine dikkat çekti. Görüşmenin detayı hakkında bilgi veren Hatimoğulları, “Önümüzdeki dönemde Meclis’in barış sürecine katkı sunabilecek bir yapıda çalışması, demokratikleşme sürecinin hızlanması açısından çok önemli. Sayın Başkan’la bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu” dedi. Hatimoğulları ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki açıklamalarına referansta bulunarak, “Parlamento bünyesinde kurulacak komisyonun bu sürece katkı vereceğine inanıyoruz. Sayın Kurtulmuş’un da bu yönde adım atacağını duymaktan memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Hatimoğulları, Meclis Başkanı Kurtulmuş’a teşekkür ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

İYİ PARTİ’YE DE ZİYARET YAPILDI

Kurtulmuş, son olarak İYİ Parti’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu görüşme, saat 12.00 civarında başladı.

YENİ YOL GRUBU VE HÜDAPAR’A ZİYARET

Kurtulmuş, bugün Yeni Yol grubunu ve “Meclis’te bir grubu olmamasına rağmen” HÜDAPAR’ı da ziyaret edecek.