Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı’na yeniden aday

TBMM’DE SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

TBMM’de seçim süreci başlıyor. Seçim öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeniden başkanlık için adaylık başvurusunu yaptı.

DİLEKÇE TESLİM EDİLDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş’un aday gösterilmesine dair dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim etti. Güler’e, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım eşlik etti.

TÜM MİLLETVEKİLLERİ İMZALADI

Başvuru sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Güler, “Meclis Başkanı adaylık süreci 28 Mayıs’ta başladı.” diyerek, “AK Parti Grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasıyla 28. Yasama Dönemi’nin kalan 3 yıllık döneminde Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz, halihazırdaki Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’i aday göstermek için dilekçemizi TBMM Genel Sekreterliğimize vermiş olduk.” ifadelerini kullandı. Anayasa’nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 10. maddesi uyarınca adaylık müracaatlarının pazar günü sona ereceğini belirten Güler, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimlerinin tamamlanacağını söyledi. Meclis Başkanı seçimlerinde ilk iki turda üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluk gerektiğini söyleyen Güler, “Bu oylamada da seçimin gerçekleşmemesi durumu olursa en fazla oy alan iki aday arasından en çok oyu alan Meclis Başkanı olarak seçiliyor.” dedi.

AK PARTİ GRUBU ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Siyasi birikimi, entelektüel donanımı ve parti gruplarıyla yakın işbirliği ile Numan Kurtulmuş’un üstün bir görev ifa ettiğini ifade eden Güler, “Bu iki yıllık dönem içindeki yakın, samimi işbirliği ve adil yönetim anlayışından dolayı Meclis Başkanımıza, AK Parti Grubu adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Güler, kalan 3 yıllık süreçte de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile beraber tüm siyasi parti gruplarıyla samimi ve çözüm odaklı bir anlayışla millete hizmet etme noktasında çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ÇALIŞMALARA EN ÜST DÜZEYDE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Terörsüz Türkiye hedeflerine değinen Güler, “Bu hedefe ulaşma noktasında Meclisimiz, önemli bir misyonun ve diyalog arayışının merkezi olacak. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma hususunda da Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyon veya alt komisyonlara ve diğer çalışma komisyonlarına her türlü desteği vererek çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum.” açıklamasında bulundu. Güler, Meclis Başkanı adaylığının Numan Kurtulmuş’a hayırlı olmasını temenni etti.