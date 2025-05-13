Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, Kazanır Milletimiz

PKK’NIN SİLAH BIRAKMA KARARIYLA YENİ BİR DÖNEM

Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve feshetme kararını resmi olarak açıklaması, tüm yurtta büyük bir memnuniyetle karşılandı. Uluslararası arenada da bu durum olumlu yansımalar oluşturdu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş’un açıklamaları şu şekilde: “Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir. Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır.”

TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN FIRSAT

“Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür.” Halkın her kesiminin kendini güvenli ve onurlu hissettiği bir ortam yaratmak için tüm siyasi yapıların, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle sorumluluk sahibi bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu süreç, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için tarihi bir fırsat olarak öne çıkıyor. Terörsüz bir Türkiye, halkımızın katılımıyla ve Meclis’imizin iradesiyle büyüyecek. Terörsüz Türkiye’nin gerçek kazananı tüm milletimiz olacak.

SİYASETİN UMUTLARI CANLANDIRMASI GEREKİYOR

“Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır.” Yeni dönemin, ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sunmasını diliyor. Birlik ve kardeşlik ruhuyla daha güçlü yarınlara adım atılmasını temenni ederek, milletimize hayırlı olsun dileklerini iletiyor.