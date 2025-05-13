Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’nin Kazananı Milletimizdir

PKK’NIN SILAH BIRAKMA KARARI

Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını kamuoyuna sunması, ülke genelinde büyük bir sevinçle karşılanırken, uluslararası arenada da olumlu etkileri görüldü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bu konu üzerinde sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

MİLLET YENİ BİR EŞİKTE

Kurtulmuş’un açıklamaları arasında “Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir. Bugünkü açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin belirtilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde yer bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır.” ifadesi dikkat çekiyor. “Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur.” şeklindeki sözleri, barış ve adalet için atılan adımların önemini vurguluyor.

BARIŞIN KAZANANI HERKES OLACAK

Kurtulmuş, “Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır.” diyerek tüm paydaşlara çağrıda bulundu. “Bu süreç sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için tarihi bir imkândır. Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir.” söylemiyle, barış ortamında herkesin yarar sağlayacağına dikkat çekti.

UMUTLARIN BÜYÜMESİ GEREKİYOR

Kurtulmuş, “Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır.” vurgusuyla, yeni dönemin kalıcı barışa katkıda bulunmasını beklediğini belirtti. Birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dilekleriyle milletine hayırlı olsun dedi.