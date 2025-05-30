Numan Kurtulmuş’un AK Parti ve CHP’ye Ziyareti

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ PARTİ GRUPLARINI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turunu sürdürdü. Ziyaretine CHP ile başlayan Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın destek sağladı.

TERÖR MESELESİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONU

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, “Komisyonla ilgili bu görüşme önemli katkı sağlayan bir görüşme oldu. Hepimizin uzlaşabileceği takvimi çıkararak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Terör meselesi siyaset üstü bir konudur. Binlerce can terörden dolayı kaybedilmiştir. Bu konuda toplumsal mutabakat sağlamaya gayret edeceğiz ve Türkiye’nin gündeminden terörü en kısa sürede kaldıracağız.” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP’nin Meclis Başkanlığı adayını pazar günü ilan edeceğiz. Terörsüz Türkiye’yi önemsiyoruz. Meclis’te komisyon kurulmasını önemli buluyoruz. İlerleyen süreçlerde partimizin görüşlerini paylaşırız. Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP katkı verecektir.” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUPUNU ZİYARETİ

Ziyaretin ardından Kurtulmuş, AK Parti grubunu da ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Yasama döneminin ikinci döneminde İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş’u TBMM Başkan adayı olarak öneriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında Meclisimiz çok önemli bir misyon edinecek.” açıklamasında bulundu.

ŞEFFAF SÜREÇ VURGUSU

Nunman Kurtulmuş ise, “Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için siyaset çok daha önemli bir hale gelmektedir. Terörün tamamen ortadan kaldırılması için şimdiye kadar yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiştir. Önümüzdeki dönemde en önemli çabamız Terörsüz Türkiye çabasıdır. Terörsüz Türkiye süreci Meclis’te şeffaf olarak yürütülecek.” şeklinde konuştu. Öte yandan Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Gruplarını ziyaret edecek.

DÜN BAŞKAN BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etmişti.