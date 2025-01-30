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Nurgül Yeşilçay’dan Sevgilisine Romantik Kutlama

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NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Nurgül Yeşilçay, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı videolar ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Necati Kocabay’ın doğum gününü kutladığı gönderisiyle de dikkat çekti. Yeşilçay, birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay’ın doğum gününü oldukça romantik bir şekilde kutladı.

SURPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi için özel bir sürpriz düzenledi. İlk olarak sosyal medya hesabında birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak, “Açılın kral geliyor” notunu düştü. Daha sonra, 4.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Kocabay’ın ofisine giderek çalışanlarla birlikte bir sürpriz organize etti. Elinde pasta ile ofise giren Yeşilçay, bu anları sosyal medyada paylaştı. Video ile birlikte “İyi ki doğdun, iyi ki varsın!” notunu da ekledi. İşte o anın fotoğrafı…

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