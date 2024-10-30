Nuri Alço Ameliyat Oldu, Son Durumu Açıklandı

USTA OYUNCU NURİ ALÇO AMELİYAT OLDU

Yeşilçam’ın tanınmış isimlerinden Nuri Alço, hastaneye kaldırılarak ameliyat oldu. Eşi Burcu Alço, sosyal medya üzerinden ünlü oyuncunun güncel durumu hakkında bilgi verdi. Bağırsak tıkanıklığı sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan Nuri Alço, ani bir şekilde gerçekleştirilen ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı.

AMELİYATIN RİSKLİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Nuri Alço’nun doktoru, ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunarak, ünlü oyuncunun kalbinde pil bulunması nedeniyle yapılan operasyonun risk taşıdığını belirtti. Yaşanan bu durum, Alço’nun sağlık sürecini zora soktu.

SAĞLIK SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Yeşilçam’a damga vurmuş olan Nuri Alço, 6 Nisan tarihinde Eskişehir’deki evinde bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayenelerde, ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Tedavi sürecinde kalbinde belirli sorunların olduğu tespit edilmiş ve kalbine pil takılmıştı. Son olarak, karnındaki ağrılar nedeniyle hastaneye giden Alço’nun bağırsaklarında yapışma olduğu anlaşılmıştı.

BURCU ALÇO’DAN PAYLAŞIM

Dün akşam saatlerinde hızlı bir şekilde ameliyata alınan Nuri Alço için eşi Burcu Alço, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, ünlü oyuncunun son durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Ünlü ismin sağlık durumu, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor.