Nuri Alço Ameliyata Alındı Ve Yoğun Bakımda!

NURİ ALÇO AMELİYAT OLDU

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyata alındı. Eşi Burcu Alço, sosyal medya aracılığıyla usta oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Ünlü oyuncu, bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastaneye gitti ve sonrasında yoğun bakıma alındı.

DOKTORU OPERASYONUN RİSKİNİ AÇIKLADI

Nuri Alço’nun doktoru, gerçekleştirilen ameliyatla ilgili olarak, “Usta oyuncunun kalbinde pil bulunması nedeniyle operasyonun riskli olduğunu” ifade etti. Bu durum, oyuncunun sağlık sürecinin hassas olduğunu gösteriyor. Alço, 6 Nisan tarihinde Eskişehir’deki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Tedavi sürecinde kalbinde sorun olduğu anlaşılınca kalbine pil takıldı.

BAĞIRSAK YAPIŞMASI BELİRLENDİ

Son olarak, Nuri Alço, karnında ağrı yaşadığı için hastaneye başvurdu ve burada bağırsaklarında yapışmanın olduğu belirlendi. Alço, dün akşam acil olarak ameliyata alındı. Eşi Burcu Alço, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda usta ismin sağlık durumu ile ilgili güncel bilgileri aktardı.