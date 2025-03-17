Nuri Alço’dan Vasiyet ve Sağlık Açıklamaları

AMELİYAT SÜRECİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

‘Taçsız Kraliçe’, ‘Kayıp Kızlar’ ve ‘Ver Elini İstanbul’ gibi yapımlarıyla akıllarda yer eden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları sebebiyle ardı ardına beş büyük ameliyat geçirdi. Kanal D’de yayınlanan magazin programında konuk olan Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek, “5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” dedi.

EŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile hayatını birleştiren sanatçı, eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Alço, eşi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim.”

VASİYETİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Yeşilçam’ın efsane ismi olan Nuri Alço, hayata dair bakış açısı ve vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok” sözleriyle dile getirdi.