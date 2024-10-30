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“Nuri Alço’nun Sağlık Durumu Açıklandı”

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SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELDİ

6 Nisan’da Eskişehir’deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrolde ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Eskişehir’deki tedavi sürecinde kalbinde de sorunların olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Alço’ya, Ankara’da kalp pili takıldı.

KARIN AĞRILARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Son günlerde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Alço, karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu. Alço’nun durumu, sağlık ekibi tarafından dikkatle takip ediliyor.

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