Nuri Alço Riskli Ameliyatla Karşı Karşıya

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı ‘kötü adam’ karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Nuri Alço, sağlık problemleriyle uğraşmaya devam ediyor. Alço’nun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçirmesi bekleniyor fakat kalp pili nedeniyle bu ameliyatın ‘riskli’ olduğu ifade ediliyor.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ünlü oyuncu, geçen nisan ayında evinde rahatsızlandığı sırada hastaneye kaldırılmış ve burada beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Sağlık durumu iyileşen Alço’ya daha sonra kalp pili takıldığı belirtiliyor. Temmuz ayında da kornea nakli ameliyatı geçirdi. 73 yaşındaki sanatçı, bir süredir bağırsak tıkanıklığı hastalığıyla mücadele ediyor ve tekrar ameliyat olması bekleniyor.

Nuri Alço KİMDİR?

26 Nisan 1951 tarihinde doğan Nuri Alço, filmlerde rol almadan önce bankada ve bir ilaç firmasında çalıştı. Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katılması, hayatını bambaşka bir yöne yönlendirdi. Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda rol aldı ve bu şekilde üne kavuştu. Kendine özgü şık giyimiyle podyum dünyasında da dikkat çeken isimlerden biri oldu ve birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı. Sinemayla tanışması 1977 yılında, başrolde Ünsal Emre ve Sevda Karaca’nın yer aldığı “Ah Bu Ne Dünya” filmiyle gerçekleşti. Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisiyle bazen mafya babası, bazen de uyuşturucu kaçakçısını canlandıran Nuri Alço, kendine özgü bir kötü adam profili oluşturdu. Alço, Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve Oya Aydoğan gibi birçok ünlü isimle beraber kamera karşısına geçti. Onun filmlerinde sıkça geçen “soğuk bir gazoz içer misin yavrum” repliği, dillerden düşmeyen ifadelerden biri oldu. Nuri Alço, 300’ün üzerinde filmde rol aldı.