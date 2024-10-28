Nuriye Nine’nin Sağlık Sırrı Açıklandı

GEÇMİŞİYLE BÜYÜK BİR YAŞAM

4 Temmuz Mahallesi’nde 25 Temmuz 1923’te dünyaya gelen Nuriye İzüstüne, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği bu mahallede kızı Fatma Fitoz ve torunu Fulya Çetiner ile birlikte yaşıyor. 3 çocuk ve 9 torun sahibi olan İzüstüne, yaşamında tam bir asrı geride bırakmış durumda.

GÜNLERİNİ NEŞE İLE GEÇİRİYOR

Genelde evde kalan Nuriye nine, sık sık kitap okuyarak zaman geçirmeyi tercih ediyor. Gençliğinde dinlediği şarkıları mırıldanarak neşesini artıran İzüstüne, açık havada yürüyüş yaparak sağlıklı kalmaya da özen gösteriyor. İlerleyen yaşına rağmen, ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kendisi karşılayarak bağımsızlığını sürdürüyor.