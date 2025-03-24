Nursel Ergin: Kanserden Sonra Yeniden Doğdum

EKRANDAN UZAK BİR HAYAT

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Nursel Ergin, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. 44 yaşındaki Nursel Ergin’in, kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Zaman zaman zor günlerini sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçileriyle paylaşan Ergin, A Para’da yayınlanan Biz Bize programına katıldı.

HASTALIĞIMIN NEDENİ EMPATİK YAPIMDIR

Yaşadıklarını anlatan Ergin, “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak” ifadelerini kullandı.

KENDİMİ YAZARAK BULDUKÇA İYİLEŞTİM

Tedavi sürecinde yaptıklarına da değinen ünlü isim, “Çok yazdım. Kafamı durduramadığım, elimin düşüncelere yetişemediği zamanlar oldu” şeklinde konuştu. Yazı yazarken iyileştiğini fark ettiğini belirten Ergin, “Bunu birçok kişi okumalı dedim. Piyano çalmayı çok severim. Kafamı meşgul ettim, piyano çaldım, resim yaptım. Hayatım boyunca niye çizmemişim. İçimden bambaşka bir ben çıktı. Bu kendimi bulmam için bir mükafatmış” dedi.