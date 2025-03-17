Nursel Ergin Saçlarını Kazıttı: Anı Paylaştı

Nursel Ergin’in Sağlık Mücadelesi

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin, son dönemlerde Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Ancak programdan ani bir şekilde ayrılmasının ardından uzun bir süre gözlerden uzak kaldı. Geçtiğimiz haftalarda Nursel Ergin’in 8 ay süresince meme ve rahim kanseri ile savaştığı öğrenildi. 44 yaşındaki Ergin, hastalığı ile ilgili bilinmeyenleri sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor.

Kemoterapi Süreci ve Saçlarının Kazıtması

Bu zorlu süreçte 6 seans kemoterapi tedavisi gören Nursel Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Videonun altına “Bu anı asla unutmayacağım” şeklinde bir not düştü. Saçlarını ilk etapta kısa kestirdiğini belirten Ergin, “Siz öyle yapmayın, tamamen kazıtın… Farz edin yeni doğan bebek gibisiniz” diyerek deneyimlerini paylaştı.