Nusaybin’de Bayrak İndirme Olayı Gerilimi Tırmandırdı

DEM PARTİ’NİN TOPLANTISI NUSAYBİN’DE GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti, bu haftaki grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenledi. Suriye’deki HTŞ yönetiminin, SDG kontrolündeki bölgelere gerçekleştirdiği operasyonlara karşı tepki olarak yapılan bu toplantının ardından bir grup, sınıra doğru yola çıktı.

ÖCALAN BAYRAKLARIYLA SİNİ DE İHRAÇ ETTİLER

Ellerinde Öcalan bayrakları taşıyan grup, Türk bayrağının yer aldığı direğe çıkarak bayrağı indirdi. Bu anlar, kameralar tarafından kaydedildi. Sınırın diğer tarafına geçmeye çalışan grup, burada Türk bayrağına yönelik bir saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü lehine slogan atan grup, sınır hattındaki bayrak direğinde göndere çekilen Türk bayrağını indirdi. Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin havaya ateş açmasıyla, grup bölgeden kaçarak uzaklaştı.

BAKANDAN AÇIKLAMALAR GELDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, X hesabından yaptığı açıklamada, “Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da provokasyona tepki göstererek, bu tür eylemlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti. Duran, “Bu hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur” diyerek şunları ekledi: “Böyle eylemleri planlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdidin en kararlı şekilde karşılık bulacağını bilmelidir.” Duran ayrıca, ilgili kurumların olayla ilgili hemen soruşturma başlattığını belirterek, “Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır” ifadesini kullandı.