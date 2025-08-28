Nvidia, Düşük Hisse Fiyatları Açıklıyor

YAPAY ZEKA ÇİPLERİNE TALEP ARTIYOR

Yapay zeka çiplerine olan yüksek talep, Nvidia için önemli bir kazanç sağladı. Şirket, ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar gelir elde etti ve hisse başına 1,05 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Bu sonuçlar, Bloomberg analistleri tarafından öngörülen 46,2 milyar dolar gelir ve 1,01 dolar EPS’yi geride bıraktı.

VERİ MERKEZİ GELİRLERİ YETERSİZ KALDI

Ancak, şirketin en büyük segmenti olan veri merkezi gelirleri 41,1 milyar dolarda kaldı ve bu rakam, analistlerin beklentisi olan 41,3 milyar doları karşılayamadı. CFO Colette Kress, H20 çip satışlarındaki 4 milyar dolarlık düşüşün bu sonuca etkili olduğunu belirtti. Nvidia, üçüncü çeyrek için 54 milyar dolar gelir tahmin etti. Bu tahmin, 53,4 milyar dolarlık beklentiyi aşıyor; ancak H20 satışlarını içermiyor. Şirket, ayrıca 60 milyar dolarlık ek hisse geri alımını onayladı. Finansal raporun açıklanmasının ardından Nvidia’nın hisse fiyatı, mesai sonrası işlemlerde %3’ten fazla düştü. Çarşamba öğleden itibaren, Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana %35, son 12 ayda ise %40’tan fazla değer kazanmış durumda. Temmuz ayında, çip üreticisi piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ilk şirket olmuştu.

BÜYÜME HEDEFLERİ DEĞİŞİYOR

Nvidia’nın EPS ve gelir büyümesi, yapay zeka alanındaki çılgınlığın ilk dönemlerinde görülen büyük sıçramaların ardından son çeyreklerde daha ılımlı bir seyir izliyor. İkinci çeyrek veri merkezi gelirleri geçen yıl 26,2 milyar dolarken, bu yıl 41,1 milyar dolarda kalmış durumda. Analist beklentisi ise 41,3 milyar dolardı. CFO Colette Kress, “Veri merkezi gelirleri H20 satışlarındaki 4 milyar dolarlık azalış nedeniyle çeyreksel bazda %1 düştü” şeklinde bilgi verdi. Şirketin ikinci en büyük iş kolu olan oyun segmenti, 4,3 milyar dolar gelir elde ederek beklentileri aştı.

ÇİP SATIŞLARINDA DİPLOMATİK GELİŞMELER

Bu rapor, şirket ile Trump yönetimi arasındaki yoğun etkileşimin ardından geldi. Trump, daha önce Nvidia’nın Çin’e çip satışlarını yasakladı; ancak daha sonra yasağı kaldırarak, ülkeye yapılan satışlardan devletin %15 pay almasına karar verdi. Trump, çip satışlarını Nisan’da yasaklamış, Temmuz’da yasağı kaldırmış ve Ağustos’ta %15’lik kesinti şartını getirmişti. Ayrıca, yarı iletkenlerin ABD’ye sevkiyatına %100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtmiş; ancak işletmeler üretim yapmayı kabul ederse muaf tutulacaklarını ifade etmişti. Nvidia’nın bu vergiden muaf olması bekleniyor. Şirket, Blackwell mimarisine dayalı yeni bir çipi Çin pazarı için hazırlıyor; fakat bu çipin satılabilmesi için Trump’ın onayı gerekiyor. Öte yandan, Çin hükümeti son haftalarda yerel şirketlere Nvidia’nın çiplerini kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu ve bu çiplerde “arka kapı” güvenlik riskleri olabileceğini öne sürdü. Nvidia, bu iddiayı reddetti ve konuyu çözmek için Çin hükümeti ile işbirliği yaptığını açıkladı.