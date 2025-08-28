NVIDIA Gelir Beklentilerini Aştı, Hisseler Düştü

NVIDIA’NIN GELİRLERİ VE HİSSE BAŞINA KÂRI

Yapay zeka çiplerine olan talep sayesinde Nvidia, ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,05 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Bu değerler, Bloomberg analist beklentisi olan 46,2 milyar dolar gelir ve 1,01 dolar EPS’yi geride bırakıyor. Ancak, şirketin en büyük segmenti olan veri merkezi gelirlerinin 41,1 milyar dolarda kaldığı görüldü. Beklenti 41,3 milyar dolardı. CFO Colette Kress, H20 çip satışlarındaki 4 milyar dolarlık azalışın bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor. Nvidia, üçüncü çeyrek için 54 milyar dolar gelir öngörüyor. Bu tahmin, 53,4 milyar dolarlık beklentiyi aşıyor fakat H20 satışlarını içermiyor. Ayrıca, şirket 60 milyar dolarlık ek hisse geri alımını onayladı. Bilançonun açıklanmasının ardından Nvidia’nın hisse fiyatı mesai sonrası işlemlerde %3’ten fazla düştü. Çarşamba öğleden itibaren Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana %35, son 12 ayda ise %40’tan fazla değer kazanmış durumdaydı.

YAPAY ZEKANIN ETKİSİ VE VERİ MERKEZİ GELİRLERİ

Nvidia’nın EPS ve gelir büyümesi, yapay zeka çılgınlığının ilk dönemlerinde görülen büyük sıçramaların ardından son çeyreklerde daha ılımlı bir seyir izliyor. Şirketin ikinci çeyrek veri merkezi gelirlerinin 41,1 milyar dolarda kaldığı, analist beklentisinin ise 41,3 milyar dolardan yana olduğu gözlemlendi. Geçen yıl aynı dönemde veri merkezi gelirleri 26,2 milyar dolardı. Bu rakamlara, Çin’e yapılan H20 satışları dahil edilmedi. Nvidia, veri merkezi gelirlerinin yaklaşık %50’sinin büyük bulut hizmet sağlayıcılarından geldiğini belirtiyor. CFO Colette Kress, veri merkezi gelirlerinin H20 satışlarındaki 4 milyar dolarlık azalış nedeniyle çeyreksel bazda %1 düştüğünü ifade ediyor.

POLİTİK ETKİLEŞİM VE ÇİP SATIŞLARI

Nvidia’nın ikinci en büyük iş kolu olan oyun segmenti, 4,3 milyar dolar gelir elde etti ve beklentileri aştı. Rapor, şirket ile Trump yönetimi arasındaki yoğun etkileşimin ardından geldi. Trump, daha önce Nvidia’nın Çin’e çip satışlarını yasaklamış ancak yasağı kaldırarak bunun yerine ülkeye yapılan satışlardan hükümete %15 pay alınmasına karar vermişti. Trump, çip satışlarını Nisan’da yasaklamış, Temmuz’da yasağı kaldırmış ve Ağustos’ta %15’lik kesinti şartını getirmişti. Ayrıca, yarı iletkenlerin ABD’ye sevkiyatına %100 gümrük vergisi uygulanacağını fakat şirketler ülkede üretim yapmayı kabul ederse muaf tutulacağını açıklamıştı. Nvidia’nın bu vergiden muaf olması bekleniyor. Şirket, Blackwell mimarisine dayalı yeni bir çipi Çin pazarı için hazırlıyor ancak bu çipin bölgede satılabilmesi için Trump’ın onayı gerekiyor. Öte yandan, Çin hükümeti son haftalarda yerel şirketlere Nvidia’nın çiplerini kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Çiplerde “arka kapı” güvenlik riskleri olabileceğini öne sürdü. Nvidia, bu iddiayı reddediyor ve konuyu çözmek için Çin hükümetiyle birlikte çalıştığını belirtiyor.