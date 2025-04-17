NVIDIA RTX 5060 Ve RTX 5060 Ti Tanıtıldı

YENİ RTX 50 SERİSİ ÜRÜNLERİ KULLANICILARA SUNULDU

Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden NVIDIA, CES 2025 etkinliğinde RTX 50 serisinin iki yeni modelini tanıttı. Orta segmente odaklanan RTX 5060 ve 5060 Ti, teknik özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor.

RTX 5060 TI ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle satışa sunuluyor. Her iki modelde de 128-bit bellek veri yolu, 28 Gbps hız ve 448 GB/s bant genişliği bulunuyor. Ayrıca 4.608 CUDA çekirdeği ve 180W TGP (Toplam Grafik Gücü) değeriyle donatılmış durumda. Bu modellerin fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş: 8 GB bellekli sürüm 379 dolar, 16 GB bellekli sürüm ise 429 dolar.

RTX 5060 TI OYUN PERFORMANSI HAKKINDA BİLGİLER

NVIDIA, RTX 5060 Ti ekran kartının DLSS 4 teknolojisi ile sağladığı performansa dair bilgiler paylaştı. Şirket, Hogwarts Legacy gibi grafik yoğun oyunlarda 1440p çözünürlükte en yüksek ayarlarda yapılan testlerde görüntü kalitesinin iyileştiği, kare hızlarının arttığı ve gecikme süresinin azaldığını bildirdi. Bu etkileyici sonuçların, DLSS 4’ün yapay zekâ destekli kare üretimi, çözünürlük artırma ve ışık yansımalarını iyileştiren sistemlerinden elde edildiği ifade edildi. NVIDIA, RTX 5060 Ti’ın bir önceki nesil RTX 4060 Ti’a göre birçok oyunda neredeyse iki kat daha fazla kare hızı sunduğunu belirtti.

RTX 5060 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Serinin giriş modeli olan RTX 5060, yalnızca 8 GB VRAM ile sunuluyor. Bu modelde de aynı bellek yapılandırması korunurken, CUDA çekirdek sayısı 3.840 olarak açıklanıyor. Kartın TGP değeri ise 145W olarak geçiyor. RTX 5060 için belirlenen satış fiyatı 299 dolar; Türkiye fiyatı ise henüz kesinleşmiş değil.

RTX 5060 OYUN PERFORMANSI HAKKINDA BİLGİLER

NVIDIA, RTX 5060’ın DLSS 4 desteği sayesinde RTX 4060’a göre yaklaşık iki kat daha fazla performans sunduğunu açıklıyor. GTX 1660 veya RTX 2060 gibi eski ekran kartlarından geçiş yapan kullanıcılar için kare hızı dışında tepki süresinde de önemli bir iyileşme yaşanacağı bildiriliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

RTX 5060 Ti, 16 Nisan’da satışa sunulacakken, RTX 5060’ın raflardaki yerini alacağı tarih ise Mayıs olarak açıklanıyor.