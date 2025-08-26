Nvidia Yeni Robotik Çipini Satışa Sunduklarını Duyurdu

YENİ ROBOTİK ÇİP MODÜLÜ: JETSON AGX THOR

Nvidia, pazartesi günü duyurduğu gelişmede, en yeni robotik çip modülü olan Jetson AGX Thor’un 3 bin 499 dolardan bir geliştirici kiti olarak satışa sunulacağını belirtti. Şirket, bu çipi bir “robot beyni” olarak tanımlıyor. İlk kitlerin sevkiyatının gelecek ay başlayacağı ifade edildi ve bu çipler, müşterilerin robot geliştirmelerine olanak tanıyacak. Bir şirket, geliştirici kiti ile robot prototipi oluşturduktan sonra Nvidia’nın üretime hazır robotlara takılabilecek Thor T5000 modüllerini satacağını açıkladı. Eğer 1000’den fazla Thor çipine ihtiyaç duyulursa, Nvidia modül başına 2.999 dolar ücret talep edecek.

CEO’YU BÜYÜME FIRSATINA İŞARET

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekânın ardından robotiklerin de şirket için en büyük büyüme fırsatını sağladığını ifade etti. Yapay zekâ, Nvidia’nın satışlarının son iki yılda üç kattan fazla artmasını sağladı. Nvidia’nın robotik ve yapay zekâdan sorumlu başkan yardımcısı Deepu Talla, gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Biz robot üretmiyoruz, araç da üretmiyoruz; fakat tüm sektöre altyapı bilgisayarlarımız ve ilgili yazılımlarımızla imkân sağlıyoruz” dedi.

YENİ NESİL GRAFİK İŞLEMCİLER

Jetson Thor çipleri, Nvidia’nın hem yapay zekâ çiplerinde hem de oyun sektörüne yönelik çiplerinde kullandığı mevcut nesil Blackwell grafik işlemcisine dayanıyor. Nvidia, bu çiplerin bir önceki nesilden 7,5 kat daha hızlı olduğunu belirtti ve bu sayede büyük dil modelleri ile görsel modelleri çalıştırma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Bu özellik, insansı robotlar için kritik bir öneme sahip. Jetson Thor çipleri, büyük yapay zekâ modelleri için gerekli olan 128 GB belleğe sahip.

İŞ BİRLİKLERİ VE PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Nvidia, Agility Robotics, Amazon, Meta ve Boston Dynamics gibi şirketlerin Jetson çiplerini kullandığını açıkladı. Şirket ayrıca Field AI gibi robotik girişimlerine yatırım yaptı. Ancak robotikler, Nvidia için hâlâ küçük bir iş kolu. 2014’ten bu yana birçok yeni robot çipi piyasaya sürmüş olmasına rağmen, bu sektörün toplam gelire katkısı yalnızca %1 seviyesinde. Bununla birlikte, bu alanda bir büyüme yaşandığı dikkat çekiyor. Nvidia, iş birimlerini yeniden organize ederek otomotiv ve robotik bölümlerini aynı şemada topladı. Bu birim mayıs ayında 567 milyon dolarlık üç aylık satış açıkladı ve bu, yıllık bazda %72’lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, Nvidia’nın Jetson Thor çiplerinin Çinli markalar için otonom araçlarda da kullanım potansiyeli taşıdığı belirtildi. Otomotiv çipleri, Drive AGX olarak adlandırılırken, robotiğe benzer olmasına rağmen, otomotive özel olarak ayarlanmış Drive OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.