Nyt, Patlamayı Inceledi: İsrail’ Mi Saldırdı?

GAZZE ŞERİDİ’NE YARDIM GÖNDEREN GEMİDEKİ PATLAMA

New York Times (NYT), Gazze Şeridi’ne insani yardım götüren ve içinde Türk vatandaşlarının bulunduğu “Conscience” adlı gemide 2 Mayıs 2025’te Malta açıklarında yaşanan patlamayı detaylı bir şekilde inceledi. Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) ait olan gemide meydana gelen bu olay, 2010’daki Mavi Marmara saldırısını anımsattı. Koalisyon, patlamanın sebebinin İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA) olduğunu savunsa da, NYT’nin değerlendirdiği uzman görüşleri ve görüntüler, bu iddiayı desteklemedi.

PATLAMADA GEMİ GÜVENDE KALDI

Malta hükümeti, gemi ve mürettebatın güvende olduğunu, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Tunus’tan hareket eden ve 16 kişi (12 mürettebat, 4 sivil yolcu) ile insani yardım malzemesi taşıyan “Conscience” gemisinin, 2 Mayıs 2025 Cuma günü erken saatlerde Malta açıklarında uluslararası sularda patlamalar yaşadığını bildirdi. Yerel saatle 00:20 civarında geminin ön kısmında patlamalar meydana geldi, bu da yangına ve gövdede bir yarıka neden oldu. Geminin jeneratörü zarar görerek mürettebatı elektriksiz bıraktı ve batma tehlikesi yaşandı. FFC, Malta ve çevre ülkelere SOS sinyali gönderdi. Malta hükümeti, saat 00:20’de gelen yardım çağrısı üzerine bir römorkörün yangınla müdahale ettiğini ve saat 01:30 itibarıyla yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Mürettebatın güvende olduğu ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı doğrulandı. Malta yetkilileri, geminin uluslararası sularda, Malta karasularından 14 deniz mili uzakta olduğunu belirtti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ÖZGÜRLÜK FILOSU’NUN İDDİALARI

FFC, geminin İsrail’e ait silahlı İHA’lar tarafından iki kez hedef alındığını öne sürdü. Koalisyonun Türk sözcüsü Yasemin Acar, CNN’e yaptığı açıklamada, “Gemi uluslararası sularda iki kez bombalandı. Bu açıkça bir savaş suçudur” dedi. FFC’nin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, gemide yoğun duman, yangın ve iki patlama sesi duyuluyor. Ancak, NYT’nin analiz ettiği iki uzmanın incelemeleri, İHA saldırısını kesin olarak onaylamadı. Koalisyon, mürettebatın patlamalardan geriye kalan enkazı adli inceleme için sakladığını ve bunun bir silah kullanıldığını kanıtlayabileceğini ifade etti.

2010’DAN GÜNÜMÜZE BENZERLİKLER

NYT, bu olayın 2010’daki Mavi Marmara saldırısıyla olan benzerliğine dikkat çekti. 31 Mayıs 2010’da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi’nin düzenlediği Mavi Marmara gemisi, uluslararası sularda İsrail komandolarının baskınına uğramış, 10 Türk aktivist hayatını kaybetmiş ve 56 kişi yaralanmıştı. Bu olay, Türkiye-İsrail ilişkilerinin kopma noktasına gelmesine sebep olmuş, BM İnsan Hakları Konseyi raporu İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulamıştı. FFC, İHH dahil 12’den fazla örgütten oluşan bir koalisyon. 2010’da hayatını kaybedenler arasında en az dördü İHH üyesiydi.