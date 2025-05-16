“NYU, ABD’yi Kınayan Öğrenciyi Sırt Çevirdi”

NEW YORK ÜNİVERSİTESİNDEN SKANDAL HAREKET

Gazze’de soykırım faaliyetlerini yürüten İsrail’e destek veren New York Üniversitesi (NYU), tartışmalı bir durumla gündeme geldi. Üniversite, mezuniyet konuşmasında ABD’yi Gazze’deki “soykırımı” desteklemekle suçlayan ve İsrail’in eylemlerini eleştiren bir öğrencinin diplomasını vermeyi reddetti.

MEZUNİYET KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

NYU’nun lisans mezuniyet konuşmacısı olan Logan Rozos’un, “Bu kadar geniş bir gruba ve böyle bir zamanda söylenmesi gereken tek uygun şey, şu anda Filistin’de yaşanan vahşetin tanınmasıdır.” sözleri dikkat çekti. Rozos, konuşmasında Gazze’de devam eden soykırımın “ABD tarafından siyasi ve askeri olarak desteklendiğini” de ekledi.

DISİPLİN İŞLEMİ VE AÇIKLAMA

NYU sözcüsü, Rozos’un konuşma planı hakkında üniversiteyi yanıltarak “kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini dile getirdiğini” ifade etti. Sözcü, bu nedenle Rozos’un diplomasının verilmediğini ve disiplin işlemi başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “NYU, izleyicilerin bu konuşmaya maruz kalmasından ve bu anın, kendisine verilen bir ayrıcalığı kötüye kullanan biri tarafından çalınmasından dolayı derin üzüntü duymaktadır.” denildi.

PROTESTOLAR VE BASKILAR

Bu durum, İsrail’in Gazze’deki savaşı karşısında Filistin yanlısı öğrencilerin gösterilerine yönelik daha geniş bir baskının parçası olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın antisemitizmle mücadeleye yönelik başkanlık emri, bu protestolara katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali ve sınır dışı edilmelerine zemin hazırlayan bir çerçeve oluşturuyor.