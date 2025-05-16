NyU, İsrail’i Kınayan Öğrenciyi Diskalifiye Etti

İSRAİL’E AİT SOYKIRIM FAALİYETLERİNE DESTEK

Gazze’de soykırım faaliyetlerini gerçekleştiren İsrail’e desteğiyle bilinen New York Üniversitesi (NYU), dikkat çekici bir olayla gündeme geldi. Üniversite, mezuniyet konuşmasında ABD’yi Gazze’deki “soykırımı” desteklemekle suçlayan ve İsrail’in eylemlerini eleştiren bir öğrencinin diplomasını verme kararını aldı.

FİLİSTİN’DEKİ VAHŞETİN TANINMASI GEREKİYOR

NYU’nun lisans mezuniyet konuşmacısı olan Logan Rozos, yaptığı konuşmada, “Bu kadar geniş bir gruba ve böyle bir zamanda söylenmesi gereken tek uygun şey, şu anda Filistin’de yaşanan vahşetin tanınmasıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rozos, devam eden soykırımın “ABD tarafından siyasi ve askeri olarak desteklendiğini” vurguladı.

DİSİPLİN İŞLEMİ VE ÜZÜNTÜ

NYU sözcüsü, yaptığı açıklamada, Rozos’un konuşma planını üniversiteyi yanıltarak oluşturduğunu ve “kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini dile getirdiğini” belirtti. Bu nedenle Rozos’un diplomasının verilmediğini ve disiplin işlemi başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “NYU, izleyicilerin bu konuşmaya maruz kalmasından ve bu anın, kendisine verilen bir ayrıcalığı kötüye kullanan biri tarafından çalınmasından dolayı derin üzüntü duymaktadır.” denildi.

Bu durum, İsrail’in Gazze’deki savaşı esnasında Filistin yanlısı öğrencilerin protestolarına yönelik artan bir baskının parçası olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın antisemitizmle mücadeleye yönelik başkanlık emri, bu protestolara katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptaline ve sınır dışı edilmelerine zemin hazırlayan bir çerçeve sunuyor.