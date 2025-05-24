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O-3 Avrupa Otoyolu’nda Gişe Kapalı

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GİŞE GİRENİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPANDI

O-3 Avrupa Otoyolu üzerindeki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda Serbest Geçiş Sistemi kurulması için başlatılan çalışmalar nedeniyle gişe giriş ve çıkışları 6 gün süreyle trafik akışına kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü projede, mevcut beton gişe adalarının kaldırılmasıyla yeni altyapı oluşturulacak. Çalışmalar saat 23.00 itibarıyla başladı ve kesintisiz olarak devam ediyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

24 saat esasına göre yürütülen çalışmalarda, mevcut gişe adalarının yıkımı ve yeni geçiş sisteminin kurulumu hedefleniyor. Bu süreçte otoyola giriş ve çıkışların çift yönlü olarak kapatıldığı bildiriliyor. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildiğini açıkladı. Bölgedeki trafik akışının etkilenmemesi adına sürücülere uyarılar yapılırken, yönlendirme çalışmaları devam ediyor.

TRAFİK AKIŞI DİJİTALLEŞİYOR

Proje ile birlikte Avcılar gişelerindeki yoğunluğun azalması ve trafik akışının daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesi amaçlanıyor. Yeni sistem sayesinde sürücüler gişelerde duraksamadan yolculuklarına devam edebilecek ve ödeme süreçleri dijital altyapıya taşınacak. Yetkililer, 6 gün süreyle sürecek çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını belirterek, sürücülerin güncel trafik yönlendirmelerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

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