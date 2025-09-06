Gündem

Ö.K. Boğulmaktan Kurtuldu, Cezaevine Gitti

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Ö.K. isimli 37 yaşındaki şahıs, yüzme amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi atlattı. Cankurtaranlar, olay yerine hızlı müdahale ederek şahsı denizden çıkardı. Ancak Ö.K. burada başkasına ait kimlik bilgilerini verdi.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, Ö.K.’nin verdiği bilgilerdeki tutarsızlıklar üzerine, ona Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Merkezde yapılan araştırmada, Ö.K.’nin gerçek kimliği tespit edildi ve bu kişinin 7 ayrı suçtan arandığı ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu belirlendi.

ADLİ MAKAMLARA SEVKİ

Ö.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanan Ö.K., cezaevine gönderildi.

