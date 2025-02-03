O Ses Türkiye 2025 Başlıyor: Tarih Açıklandı!

O SES TÜRKİYE 2025 İÇİN TARİH DUYURULDU

‘O Ses Türkiye 2025’ için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. Merakla beklenen yarışma programının başlama tarihi ve günü resmi olarak açıklandı. ‘O Ses Türkiye 2025’ için geri sayım başladı. Yarışmada yer alacak ünlü isimlerin jüri koltuğunda oturacağı belirtildi. O Ses Türkiye’nin daha önce çekimlerinin başladığını yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE YER ALACAK

Yarışmada jüri koltuğunda oturacak ünlü isimlerin kimler olduğu da kesinleşti. Jüri kadrosunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise yer alacak. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği ‘O Ses Türkiye 2025’, 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı ilk bölümüyle televizyon ekranlarına gelerek izleyiciyle buluşacak.

TANITIM VE FRAGMAN YAYINLANDI

‘O Ses Türkiye 2025’in tanıtımı ve ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen fragman, yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgi gördü. Eğlenceli anların yaşanacağı ve iddialı yarışmacıların mücadele edeceği O Ses Türkiye 2025, 8 Şubat 2025 akşamı ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.