Gündem

Obruk Yeniden Çöktü, Dolgu Yetersiz Kaldı

obruk-yeniden-coktu-dolgu-yetersiz-kaldi

OBRUK KEŞFİ

Konya’nın Karapınar ilçesindeki Apak Yaylası yakınlarında, yaklaşık 8 metre derinlikte ve 20 metre çapında bir obruk, 15 gün önce tarlada ekim yapan işçiler tarafından keşfedildi.

TOPRAK DÖKME MÜDAHALESİ

Tarla sahibi Ahmet Boztaş, daha önce aynı alanda yaşanan bir çöküntü için 13 kamyon toprak kullanarak müdahale ettiklerini dile getirdi. Bu yeni obruğun, geçen yılki çökme olayından çok daha büyük olduğunu vurgulayan Boztaş, “Obruğu yeniden doldurmak için adımlar atacağız. Eğer çökme durursa, burayı doldurabiliriz ama çökme devam ederse, dolgu yapmamız mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Gelendost Başkanı Mustafa Özmen Gözaltında

Gelendost ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de bulunduğu altı kişi, devam eden bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
Gündem

Isparta’daki Kazada Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Asuman M. yerle temasa geçti ve savruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.