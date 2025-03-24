Obruk Yeniden Çöktü, Dolgu Yetersiz Kaldı

OBRUK KEŞFİ

Konya’nın Karapınar ilçesindeki Apak Yaylası yakınlarında, yaklaşık 8 metre derinlikte ve 20 metre çapında bir obruk, 15 gün önce tarlada ekim yapan işçiler tarafından keşfedildi.

TOPRAK DÖKME MÜDAHALESİ

Tarla sahibi Ahmet Boztaş, daha önce aynı alanda yaşanan bir çöküntü için 13 kamyon toprak kullanarak müdahale ettiklerini dile getirdi. Bu yeni obruğun, geçen yılki çökme olayından çok daha büyük olduğunu vurgulayan Boztaş, “Obruğu yeniden doldurmak için adımlar atacağız. Eğer çökme durursa, burayı doldurabiliriz ama çökme devam ederse, dolgu yapmamız mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.