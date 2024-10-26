“Ocak 2025 Asgari Ücrette Beklentiler Arttı!”

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİLERİ ARTMAKTADIR

2024 yılı temmuz ayında asgari ücret zammının yapılmaması ve bu zammın yıl sonuna ertelenmesi, asgari ücrete gelecek zam oranı için beklentileri artırdı. “Peki asgari ücret Ocak 2025 zammı ne kadar olacak? Komisyondan çıkacak zam oranı ne olacak?” gibi soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SGK UZMANINDAN ÖNEMLİ TAHMİNLER

2024 yılı temmuz zammının ertelenmesiyle birlikte asgari ücretle ilgili beklentiler yükselmeye devam ederken, EKOL TV’den Okan Ateş’in sorularını yanıtlayan SGK uzmanı İsmet Çetinkaya’nın değerlendirmesi dikkat çekti. Çetinkaya, asgari ücret artışı için genel olarak %20 ile %25 oranlarının konuşulduğunu ancak beklentinin %38 olduğunu belirtti. “Asgari ücret konusunda hesaplamalar devam ediyor. Baz alınacak farklı raporlar var. Beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon var. Hedeflenen enflasyon ise %41.5. İşverenle hükümet toplanacak, müzakereler başlayacak” diyerek, “benim tahminim %38 oranında bir zam olması! Öngörüm ise asgari ücretin 2025 yılında 23.500 TL olması!” şeklinde konuştu.