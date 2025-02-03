Ocak Ayı Dış Ticaret Açığı Açıklandı

İHRACAT RAKAMLARI REKOR KIRDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni yılın başlangıcında açıklanan ihracat rakamlarını paylaştı. Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Turan Salonu’nda gerçekleştirdiği açıklamada, ihracat verilerinin yeni yılda önemli bir rekor kırdığını belirtti. Bolat, ocak ayında ihracatın yüzde 5,8 artış göstererek 21,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti ve “Ocak ayı mal ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı” dedi.

İTHALATTA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Son 20 aylık verilere bakıldığında, Türkiye, bu süre zarfında 13 aylık mal ihracatı rekoru kırdı. Ancak, ocak ayında ithalat da yüzde 10,2’lik bir artış ile toplamda 28,8 milyar dolara yükseldi. Bu durum, ihracatın ithalatı karşılama oranının 3 puan azalarak yüzde 73,4’e gerilemesine yol açtı. Bakan Bolat, ocak ayındaki dış ticaret açığının 7,7 milyar dolar olduğunu kaydetti. Son bir yıllık dış ticaret açığının ise 83,7 milyar dolar seviyesinde olduğu bildirildi.