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Ekonomi

Ocak Ayında ABD’de Enflasyon Bekleneni Aştı

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TÜFE’DE BEKLENTİLERİ AŞAN ARTISLAR

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi. Bu artış, ekonomistlerin tahminlerini geride bıraktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, aylık artışın yüzde 0,3 olmasını bekliyordu. Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyordu.

Ocak ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları, aylık olarak yüzde 0,4 oranında bir artış sergiledi. Beklentiler, bu artışın yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 3,3 seviyesine ulaşarak, yüzde 3,1’lik tahminleri de aşmış oldu.

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