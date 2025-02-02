Ocak Ayında Diş Muayenesi Zam Şampiyonu Oldu

İTO PERAKENDE FİYAT DEĞİŞİMİNİ AÇIKLADI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayına ilişkin perakende fiyatlarındaki değişimleri duyurdu. 336 ana üründen 240’ının fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatında bir düşüş gözlemlendi. Yapılan açıklamada, sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi fiyatının yüzde 66,67 oranında artış göstererek en çok zamlanan ürün olduğu bilgisi verildi. Eğlence ve kültür ürünleri içinde eserlerin fiyatı da yüzde 52,80 artış ile dikkat çekti. Ayrıca, sağlık harcamalarında dolgu ve diş çekimi fiyatları sırasıyla yüzde 44,71 ve yüzde 44,09 oranında yükseldi. Ulaştırma alanında ise köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri yüzde 43,89 artış kaydetti.

FİYATI ARTAN DİĞER ÜRÜNLER

Artış gösteren diğer ürünler arasında otopark yüzde 40, şehir içi ulaşım yüzde 35,58, taksi yüzde 35, okul servis ücretleri yüzde 34,96, yeşil soğan yüzde 32,61 ve salatalık yüzde 29,36 artış yaşadı. Ayrıca, eğitim harcamalarında kreş ve anaokulu ücretleri yüzde 22,22 artışla dikkat çekti. Ekmeğin fiyatı ise yüzde 15,24 oranında yükselmiş durumda.

KABAK FİYATINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ocak ayında en fazla fiyat düşüşü gösteren ürün kabak oldu ve bunun oranı yüzde 23,47 olarak belirlendi. Karnabahar yüzde 19 düşüş gösterirken, kadın kazağı yüzde 8,39 ve erkek kazağı yüzde 8,31 oranında geriledi. Ev eşyası kategorisinde ütü fiyatı yüzde 6,90, gıda harcamalarındaki zeytinyağı yüzde 6,92, ıspanak yüzde 5,99 ve pırasa yüzde 5,72 oranında düştü. Ayrıca, otel oda ücretlerinde de yüzde 3,52’lik bir düşüş gözlemlendi.