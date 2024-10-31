Ocak’ta Emekliye Zam Oranları Tahmini

EMEKLİ ZAM ORANLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında açıklanacak zam oranlarında olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan alınan bilgiye göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için tahmin edilen zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından netleşecek. Yeni yıl ile birlikte emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak. TÜİK’in açıkladığı 3 aylık enflasyon oranları incelendiğinde temmuzda yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47 ve eylülde yüzde 2,97 oranı belirlenmiş. 3 aylık toplam enflasyon ise 8,93 olarak hesaplanmış.

ZAM ORANLARI YÜZDE 8,93

İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılsonu enflasyon tahminlerine dayanan emekli ücretlerini değerlendirdi. Karakaş, “3 aylık enflasyon farkı şu anda temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait 3 aylık enflasyon rakamlarını kesin olarak biliyoruz. Bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize yüzde 8,93 oranında zam verilmesi kesin. Kök maaşı 11 bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, bu oranı göz önünde bulundurduğumuzda 12 bin 527 lira zamlı maaşı olacak” dedi.

ENFLASYON YÜZDE 41,5 OLURSA YÜZDE 13,46 ZAM

Karakaş, Orta Vadeli Plan (OVP) ve beklenti anketleri doğrultusunda yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 41,5 olduğunu belirtti. Bu durumda, “Yüzde 41,5’lik enflasyona göre hesapladığımızda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak. Örneğin, kök ücreti 11 bin lira olan bir emekli için bu zam ile maaşı 12 bin 500 lira altına düşecek. Yani OVP’de öngörülen yüzde 41,5’lik enflasyon gerçekleşirse kök maaşı 11 bin liranın altında olanlara hiç zam yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON YÜZDE 43 VE ÜZERİ OLURSA YÜZDE 15 ZAM

Karakaş, yılsonu enflasyonunun yüzde 41,5’in üstünde olacağını öngördüğünü belirtti. “Yılsonu enflasyonunun yüzde 43 ve üzeri olacağı tahmin ediliyor. Bu senaryoya göre hesaplandığında en az yüzde 15’lik zam yapılması bekleniyor. Eğer enflasyon yıl sonunda yüzde 43’ün üzerinde olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam yapılması söz konusu” dedi. Bunun yanında kök maaşı 10 bin 870 liranın altında olan emeklilerin maaşlarının 12 bin 500 lira ile sınırlı kalacağını da ekledi.

11 BİN LİRA ALTINDAN ZAM ALMA RİSKİ

Minimum emekli ücretinin 12 bin 500 lira olduğuna dikkat çeken Karakaş, “Sosyal Güvenlik Kurumu, 6 aylık farkı hesaplayıp sadece bu oran kadar zam yapmayı planlıyor. Bu durumda, 11 bin liranın altında olan emekliler için sıfır zam durumu söz konusu. Ancak 2023’te kök maaşı düşük olanların zam almadığı için yükselen 4 milyona yakın emekli var. Eğer taban maaş 12 bin 500 lira ile kalırsa, 10 bin 870 liranın altında maaş alan bu emeklilerin sıfır zam alma riski olacak. Biz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu durumda en az 15 bin liralık bir taban maaş artışı sağlamasını bekliyoruz” sözlerine yer verdi.