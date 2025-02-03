ocak-ta-enflasyonu-yenen-6-bist-30-hisse

ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2025’te aylık enflasyon oranı %5,03 olarak belirlendi. Bu dönemde, Borsa İstanbul BIST 30 endeksindeki 6 hisse, yatırımcılarına enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. Listenin başında Aselsan bulunuyor. ASELS hissesi Ocak ayında %20,7 oranında prim yaptı. Türk Telekom %14,37, Türk Hava Yolları %9,28, ve Turkcell de %9,21 kazanç sağladı. Ayrıca, Ocak ayı enflasyon rakamını aşan diğer hisseler arasında Pegasus %8,8 ve Migros %8,63 değer artışı ile dikkat çekti.

YATIRIMCI DAVRANIŞLARI

Enflasyon, paranın satın alma gücünü azaltan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, enflasyonun üzerinde getiri sağlayan varlıklara yönelerek birikimlerinin reel değerini korumaya ve artırmaya çalışıyor. Yüksek nominal getirisi olan bir yatırım, eğer enflasyon oranı yüksekse, nominal kazançların büyük kısmını etkisiz hale getirebiliyor. Örneğin, yıllık %10 getiri sunan bir yatırım, %8 enflasyon altında yalnızca %2 reel kazanç sağlıyor. Eğer bir yatırım enflasyonun gerisinde kalıyorsa, yatırımcıların alım gücü zaman içinde düşüyor. Bu yüzden yatırımcılar, enflasyonun üzerinde performans gösteren hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif varlıklara yönelim gösteriyor.