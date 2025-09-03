Ocak Zammı İçin Veriler Açıklandı

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM BEKLENTİSİ

Memur ve emekliler, Ocak zamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı veriler, maaşlarda yapılacak artışın temelini oluşturuyor. Ağustos ayında kaydedilen enflasyon oranı yüzde 2,04 olurken, Temmuz ayında bu oran yüzde 2,06 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI HESAPLANIYOR

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme çerçevesinde 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5 ve ikinci yarısında da yüzde 4 oranında zam alacak. Ancak bu oranların yanı sıra enflasyon farkı da eklenecek; böylece maaş artışları daha yüksek seviyelere ulaşacak.

ENFLASYON VERİLERİYLE ZAM ORANLARI BELİRLENİYOR

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri ile birlikte memur ve emeklilerin toplamda yüzde 10,09 oranında zammı şimdiden hak ettiği gözlemleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan iki aylık zam oranı ise yüzde 4,14 olarak belirlendi. Bu rakamlar, kesinleşmemiş olsa da maaş zammı açısından güçlü bir gösterge sunuyor.

KESİN ZAM ORANI YIL SONU VERİLERİYLE BELİRLENECEK

Mevcut oranlar, iki aylık enflasyona göre hesaplandığı için net tabloyu yansıtmıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında kesin zam oranı netleşecek. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memurun gözleri yıl sonu verilerine çevrildi.

MAAŞ ARTIŞLARI SÜREÇTE NETLEŞECEK

Toplu sözleşmenin yanı sıra enflasyon farkı da göz önünde bulundurulduğunda, memur ve emeklilerin Ocak ayında belirgin bir zam alması bekleniyor. Şu anki veriler umut verici görünse de kesin rakamlar yıl sonunda açıklanacak.