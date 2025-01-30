Ocakta Harcamalarınızı Paylaşın Günün Sözü: Tasarruf ve Bütçe Enerji Tüketimi: KWh Nedir?

OCAK AYI HARÇLARI

Yılın ilk ayı sona erdi. Ocak ayında ne tür harcamalar yaptığınıza dair düşüncelerinizi yazın, Instagram’da yorumlayıp değerlendirmek için bekliyorum.

TASARRUFUN ÖNEMİ

Günün sözü olarak, “Tasarruf, hem bütçeni rahatlatır hem de gezegenimize nefes aldırır” ifadesi dikkat çekiyor. Tasarruf, sadece maddi durumu iyileştirmekle kalmaz, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir öneme sahiptir.

KWh NEDİR?

Günün terimi KWh (Kilowatt-saat) olarak belirleniyor. 1 kWh, bir cihazın 1 kilowatt güçle 1 saat boyunca çalıştığında harcadığı enerjiyi gösterir. Örneğin bir cihaz 1 saatte 1 kWh tüketiyorsa, bir ayda 30 saat çalıştığında 30 kWh enerji harcar. Bu terimi bilmek, enerji tüketimini kontrol etmenin ilk adımını oluşturur.