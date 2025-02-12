More
Gündem

Ocakta Yabancıların En Fazla Aldığı Hisseler

ocakta-yabancilarin-en-fazla-aldigi-hisseler

YABANCI YATIRIMCILAR YENİDEN ALIMDA

Borsa İstanbul’da 2025 yılının ilk ayı itibarıyla yabancı yatırımcıların net alım pozisyonu dikkat çekti. Ocak ayında yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde toplam 253,26 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Yapılandırılmış ürünler ve varant işlemleri de hesaba katıldığında toplam net alım tutarının 251,64 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu süreçte yabancı yatırımcıların özellikle Türk Hava Yolları (THYAO), Turkcell (TCELL), Astor Enerji (ASTOR), Pegasus (PGSUS) ve Vakıfbank (VAKBN) hisselerine önemli bir ilgi gösterdiği belirlendi.

YOĞUN SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Diğer taraftan, bazı hisselerde yabancı yatırımcıların önemli bir satış gerçekleştirdiği de kaydedildi. Ocak ayında en fazla satılan hisseler arasında Anadolu Efes (AEFES), Mavi Giyim (MAVI), Ereğli Demir Çelik (EREGL), Şişecam (SISE) ve İş Bankası (ISCTR) yer aldı. Bu durum, yatırımcıların piyasa dinamiklerine duyduğu ilgiyi ve hisse senedi tercihlerindeki değişimleri gözler önüne seriyor.

Kaynak: A1 Capital

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da İki Kardeşe Hüzünlü Veda

Ankara'da anneleri tarafından psikolojik sorunlar nedeniyle öldürülen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş, Kartal'da düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Gündem

Gelir İdaresi 820 Uzman Yardımcısı Alıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar için başvuru tarihleri, şartlar ve sınav bilgileri detaylı olarak açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.