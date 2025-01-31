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Medya

Öcalan 15 Şubat’ta Mesaj Yayınlayacak

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MAZLUM ABDİ’DEN ÖCALAN’LA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Terör örgütü PKK/PYD’nin üst yapılanması Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, İtalyan gazeteciler Chiara Cruciati ve Giansandro Merli’ye demeç verdi. Abdi, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat tarihinde tutuklanmasının 26’ıncı yıl dönümünde bir mesaj ileteceğini açıkladı.

ÖCALAN’IN MESAJI GÖRSEL OLACAK MI?

Abdi, göndereceği mesajın görsel bir formatta olabileceğinin altını çizdi. Ayrıca, Öcalan’ın bu mesajında Suriye ile ilgili önemli açıklamalar yapacağını ifade etti.

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