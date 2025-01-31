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Medya

Öcalan’ın 15 Şubat’ta Mesajı Bekleniyor

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PKK/PYD ÇATI ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK/PYD’nin çatı örgütü olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi, İtalyan gazeteciler Chiara Cruciati ve Giansandro Merli ile görüştü. İtalyan basınında yayımlanan habere göre, Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’da tutuklanmasının 26’ncı yıl dönümünde bir mesaj ileteceğini bildirdi.

ÖCALAN’IN MESAJI GÖRSEL DE OLABİLİR

Abdi, mesajın görsel bir içerik ile de desteklenebileceğini dile getirirken, Abdullah Öcalan’ın Suriye ile ilgili bazı açıklamalar yapacağını da ifade etti.

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