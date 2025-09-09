Öfkeli Sürücü, Yaşlı Kadını Yumrukladı

DURUMUN HIZLA GELİŞMESİ

Ankara’da kırmızı ışıkta geçen bir hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinde bekleyen bir kadının tepkisini aldı. Bu durum, olayların hızlı bir şekilde gelişmesine yol açtı. Aracından inen sürücü, tepkili kadını önceki anların etkisiyle yaşlı bir kadın sanarak ona saldırdı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Öfkeli sürücü, yaşlı kadına yumruk attıktan sonra olay yerini terk etti. Yaralanan yaşlı kadın, hemen hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yetkililer durumu değerlendirmeye aldı ve araştırmalar sürüyor.