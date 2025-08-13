Öğrenci Kıyafetleri Değişiyor 2025 MEB

OKUL KIYAFETİ DEĞİŞİKLİKLERİ HABERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul formalarında dikkat çekici bir değişim gerçekleştiriyor. “Devlet okullarında kıyafet serbest mi?” sorusu hala gündemdeki yerini korurken, MEB yeni okul kıyafet yönetmeliğini duyurdu.

YENİ YÖNETMELİKLER NEYİ KAPSAYACAK?

MEB tarafından yayımlanan okul kıyafet değişikliği yönetmeliği, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminden itibaren geçerli olacak ve şu kuralları içeriyor: Tek tip kıyafet uygulaması zorunlu hale geliyor ve serbest kıyafet uygulaması sona eriyor. Forma üzerinde özel işaret, baskı ya da desen gibi kısıtlayıcı unsurlar yer almayacak. Belirlenen okul kıyafetinin görseli, her okulun internet sitesinde yayımlanacak. Ayrıca, kıyafetler 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olması önem taşıyacak. Özel sağlık durumu olan öğrenciler ise doktor raporu ile uygun kıyafet giyebilecek.