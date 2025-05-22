Öğrenci Notları Okuldan Bağımsız Şişiriliyor

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ PROBLEMLER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, European Journal of Education dergisinde yayımladığı akademik çalışmasında, özel okullarda uygulanan not şişirme ve hayalet sınıf uygulamalarının eğitim sistemine olumsuz etkileri üzerinde duruyor. Kızıltaş, başarılı öğrencilerin daha fazla dershane süresi geçirmeleri adına okulda devamlı olarak gösterildiğini ve notlarının şişirildiğini açıklıyor. Ayrıca, maddi durumu iyi olan ancak başarısız öğrencilerin hiçbir zaman okula gelmeden mezun edildiğini ve bu öğrencilerin vakıf üniversitelerine yönlendirildiğini vurguluyor.

DENETİM VE GELECEK ADIMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullardaki not sistemlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerektiğini iletiyor. MEB, e-Okul sisteminde öğretmenlerin not değiştirme yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Kızıltaş, bazı özel üniversitelerde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığını ve bu konunun ilerleyen dönemlerde tekrar gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Bu gelişmeler, eğitimdeki şeffaflık ve kalite standartlarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.