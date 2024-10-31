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Gündem

“Öğrenci Servisi Çarpması: Bir Çocuk Öldü”

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TRAFİK KAZASI MANİSA’DA CAN ALDI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir öğrenci servisi 14 aylık bir çocuğa çarpıp, çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Albayrak Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi’nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen servis minibüsü, Sümeyye Elşeher’e çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, durum bildirimi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yaralı küçük Sümeyye, acil olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, Elşeher hayatını kaybetti. Olay sonrası servis şoförü gözaltına alındı.

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