Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi’nde, bugün saat 17.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Cerrah Mahallesi’nden gelen bir özel okul servis minibüsü ile ‘U’ dönüşü yapan bir otomobil çarpıştı. Ataman G. (56) yönetimindeki servis minibüsü, Nazan T. (45) idaresindeki araca yandan çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu ve minibüste bulunan öğrenciler, sürücüler dahil olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında öğrenciler Elif Su T. (10), Mehmet Yusuf A. (12), Nilhan A. (7), Mehmethan G. (8), Zehra A. (8), Elif K. (7), Semih T. (30) ve rehber öğretmen Gizem A. (24) de yer alıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.