More
Gündem

Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı

ogrenci-servisi-ile-otomobil-carpisti

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi’nde, bugün saat 17.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Cerrah Mahallesi’nden gelen bir özel okul servis minibüsü ile ‘U’ dönüşü yapan bir otomobil çarpıştı. Ataman G. (56) yönetimindeki servis minibüsü, Nazan T. (45) idaresindeki araca yandan çarptı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu ve minibüste bulunan öğrenciler, sürücüler dahil olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında öğrenciler Elif Su T. (10), Mehmet Yusuf A. (12), Nilhan A. (7), Mehmethan G. (8), Zehra A. (8), Elif K. (7), Semih T. (30) ve rehber öğretmen Gizem A. (24) de yer alıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump: Gazze Ateşkesi İçin Garanti Yok

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin sürdürüleceğine dair kesin bir teminat veremeyeceğini ifade etti.
Spor

Galatasaray Gaziantep’te Tek Golle Kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK’yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.